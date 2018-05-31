السعودية.. مخالفات المرور لا تعرف ذكراً ولا أنثى!

أدخل أمن الطرق في السعودية ضمن نظام الرصد الآلي مخالفة مرورية جديدة في تجاوز الخط الأصفر، إضافة لمخالفات أخرى غير مدرجة في الرصد الآلي سابقاً.

وبحسب ما أكده قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، مشدداً على أن نظام المرور ولائحته التنفيذية ستطبق على قائدي المركبات دون تفريق بين ذكر أو أنثى.

وأشاد الطويان، بالاستعدادات المبذولة لقوات أمن الطرق لتطبيق القرار السامي بقيادة المرأة، وتشغيل المواقع الجديدة لأمن الطرق.

وأضاف: "نعمل لتطوير أداء وكفاءة رجال القوات الخاصة لأمن الطرق، والتركيز على تدريبهم وتأهيلهم، مما يسهم في تقديم خدمة أفضل لكافة سالكي الطريق".

وأوضح الطويان أن أمن الطرق في مناطق المملكة يعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة التي لها دور في الحد من الحوادث المرورية، بحسب "عكاظ".