شقيق رجل المرور السبيعي يتذكر لحظاته الأخيرة

تفجرت قرائح عدد من الشعراء في رثاء رجل المرور عبد الله مشاري القريشي السبيعي، بعد تعرضه يوم أمس لطعنة من مجهولين في الطائف غرب السعودية.

الشاعر مسفر بن رافع قال:

هذي الدنيا مواصل وتوديع .. نرجي من الله رحمته في عباده

عبد الله صيته اليوم قد ذيع .. بالعز والأمجاد نال الشهادة

تفخر به الدولة وتفخر به سبيع .. ولا هو غريب الطيب لسبيع عادة





في حين قال الشاعر سمران القثامي:

ما زعزع الحكم داعش ولا إرهابي .. سلمان دونه يحد السيف ويسله

يا أهل النوايا الخبيثة سعيكم خابي .. وإن قال الله ليوخذ ثار عبد الله





وفي حديث لـ"العربية.نت" ذكر ناصر شقيق الشهيد عبد الله القريشي، أنه التقى شقيقه للمرة الأخيرة قبل يومين على وجبتي الفطور والسحور، ثم قرر بعدها عبد الله أن يذهب إلى مكة لأداء العمرة، وبعد الانتهاء من عمرته عاد إلى الميدان ليستشهد.

وأضاف أن عبد الله معروف ببشاشته وحبه للناس ولفعل الخير، فهو يبلغ من العمر 29 سنة، وله ابن واحد اسمه "مشاري"، وقد توفيت والدتي رحمها الله قبل 9 أشهر.

وقال: "إننا صابرون ومحتسبون الأجر من الله، فقد وصلنا الخبر من زميله في العمل الساعة 11 من ليلة أمس، فلا نعلم نفرح أم نحزن، فكلنا على طريق الفداء، وأخي ذهب إلى عمله ليؤدي واجبه في خدمة وطنه، وإنني أقول أحسن الله عزاء الشعب السعودي في أخي، وكل جنود الوطن الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم في سبيل الوطن".





كما قال صديق عبد الله السبيعي إن الشهيد عرف عنه الطيبة والأخلاق الطيبة وهو إنسان يعيش لخدمة غيره، وله مواقف عديدة في مجال فعل الخير ولقد فقدت أغلى أصدقائي والحمد لله على كل حال فهو نعم الرجل والصديق.