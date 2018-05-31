محمد بن سلمان يبحث مع هادي مستجدات الساحة اليمنية

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، الرئيس #عبدربه_منصور_هادي، رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض #الأعمال_الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الجمهورية عبدالله العليمي، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية مبارك البحار، وعدد من المسؤولين.