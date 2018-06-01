التحقيق مع قاضيين لم يقفا للسلام الملكي السعودي

وجَّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية الدكتور، وليد الصمعاني، بالتحقيق مع قاضيين لم يقفا عند تأدية السلام الوطني السعودي في إحدى المناسبات الرسمية بمنطقة الجوف.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل، منصور القفاري، أن #الوقوف_أثناء_تأدية_السلام_الوطني، احتراماً وتقديراً لرمزيته، وهو عُرف محلي وعالمي معتبر، يكشف من خلاله المواطن بشكل صريح عن احترامه وانتمائه وحبه للوطن، ولا يقبل التهاون فيه بأي حال، ومن غير المقبول أن يصدر عن أحد من منسوبي المؤسسة العدلية أي تصرف، ينم عن تقليل أو عدم احترام رمزيات الوطن ومناسباته الرسمية، فهذا الأمر غير مقبول نهائياً.

وأوضح القفاري، أن كافة منسوبي المرفق العدلي لديهم من حب الوطن والانتماء والاحترام له ما لا يقبل التشكيك فيه، ولا أدل على ذلك من جهودهم المشكورة والمثمنة في خدمة طالبي الخدمات العدلية.

وكانت "العربية.نت" قد تناولت يوم أمس مادة صحافية، تطرقت لما أثارته صورة حديثة من جدل بشأن قضية عدم الاعتراف الديني بمفهوم المراسم والرمزيات الوطنية، الذي لطالما كان باباً مفتوحاً للجدال بين العلماء التقليديين.

موضوع يهمك أثارت صورة حديثة الجدل من جديد، بشأن قضية عدم الاعتراف الديني بمفهوم المراسم والرمزيات الوطنية، الذي لطالما كان باباً... لماذا جلس اثنان ووقف الجلال للسلام الملكي في حفل الجوف؟ السعودية

والصورة ترجع لشخصيات محسوبة على مؤسسات دينية رسمية سعودية، وتعبر عن حجم تضارب المفاهيم والأحكام واستمرار الجدل بين الشخصيات الدينية حول مسألة " #الوقوف_للسلام_الوطني"، من عدمه.

و جمعت الصورة اثنين من رموز القيادات الدينية في منطقة الجوف، بعد أن آثرا البقاء جالسين لدى إلقاء "السلام الوطني"، خلال حفل تدشين "حملة تراحم الجوف".