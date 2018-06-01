السعودية.. القبض على قاتل رجل مرور الطائف وهذه صورته

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الجمعة، تفاصيل استشهاد رجل أمن إثر طعنه من أحد الأشخاص وتم القبض على الجاني.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الأمني، إنه مساء يوم الأربعاء الماضي، تعرض وكيل رقيب عبدالله مشاري نايف السبيعي، وهو يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض نتج عنه استشهاده.

وتابع "عند محاصرة الجاني من الجهات الأمنية، أثناء محاولته الفرار باستخدام دورية المرور، ترجل منها وبحيازته السلاح الموجود داخل الدورية، واتجه إلى داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار تُجاه رجال الأمن، مما اقتضى التعامل معه وفق ما تطلبه الموقف لتحييد خطره، حيث تم القبض عليه بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتضح أنه المدعو عبدالعزيز سعود سعد المعقبي المالكي، وهو من أصحاب السوابق، فيما أُصيب جراء ذلك اثنان من رجال الأمن، أحدهما من وزارة الحرس الوطني، والآخر من الدوريات الأمنية، ويتلقيان حالياً العلاج في المستشفى وحالتهما مستقرة".

ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها للوقوف على كافة تفاصيله والمتورطين فيه.