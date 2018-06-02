إدارة جدة التاريخية تبصر النور..حفاظا على تراث المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت أمراً ملكياً بالموافقة على اقتراح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إنشاء إدارة باسم ( #إدارة_مشروع_جدة_التاريخية ) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

وأتى الأمر الملكي بناء على ما عرضه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن جدة التاريخية، وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة.

وتأتي هذه النقلة الكبرى ضمن ما توليه القيادة السعودية، لا سيما ولي العهد، من اهتمام ومحافظة على #جدة_التاريخية، بوصفها موقعا غنيا بالآثار والتاريخ، ونموذجا مميزا للتراث العمراني.

كما يعتبر مشروع جدة التاريخية امتدادا لتطوير المناطق التاريخية مثل مشروع بوابة الدرعية والهيئة الملكية لتطوير العلا وتحسين بيئتها وتطويرها والحفاظ على قيمتها التاريخية.

وتعتبر جدة التاريخية مؤشرا للاهتمام بكل المواقع الأثرية التاريخية في المملكة، لاسيما وأن الاهتمام بباقي المواقع الأثرية آت في الطريق.