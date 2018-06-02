السعودية.. أمر ملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز السبت، أمراً ملكياً بإنشاء مجلس للمحميات الملكية، في الديوان الملكي، يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

وقد جاء في الأمر الملكي ما يلي:

نظراً لأهمية تطوير المحميات الطبيعية - باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها - بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: إنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

ثانياً: تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 220

التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 219 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ الصادر بشأن إنشاء "مجلس المحميات الملكية" في الديوان الملكي ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر منا .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُكوّن "مجلس المحميات الملكية" برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من:

1 - صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

3 - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

4 - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

5 - صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود

6 - معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه - أيده الله - على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، فقد صدر أمره - رعاه الله - بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:

1- تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

2 - تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز ) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

3 - تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبدالله)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

4- تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

5- تكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى (محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز )، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

6 - تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.