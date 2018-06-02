الملك سلمان يصدر مجموعة من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز السبت مجموعة من الأوامر الملكية قضت بما يلي:

إنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعديل وزارة الثقافة والإعلام لتكون وزارة الإعلام.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة.

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا قضى بإنشاء هيئة ملكية لـ #مكة _المكرمة و #المشاعر_المقدسة.

إلى ذلك، أصدر أوامر بإنشاء عدد من المحميات، على أن تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

كما تم تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز #الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.

إلى ذلك، صدر أمر ملكي، بتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.

كما عين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

وعين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وتم تعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية.

وفي ما يلي ما نصت عليه كافة الأوامر الملكية:

إنشاء وزارة باسم وزارة الثقافة.

- تعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام إلى (وزارة الإعلام).

- إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

‏‫- إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي.

- يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

- الموافقة على اقتراح ولي العهد إنشاء إدارة باسم ( #إدارة_مشروع_جدة_التاريخية ) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

- تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرًا للثقافة.

- تعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

- تعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عضوًا في مجلس الشؤون الأمنية والسياسية.

- تعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية.

- إعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص من منصبه.

- تعيين عبدالله بن سالم المعطاني نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيسًا لمدينة الملك عبدالله للطاقة بمرتبة وزير.

- تعيين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.

- إعفاء المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه.

‏‫- تعيين الأستاذ محمد بن طويلع السلمي مساعدًا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء الدكتور عبدالعزيز الصويان مدير جامعة حفر الباطن من منصبه.

- تعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

- تعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائبًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأستاذ أحمد بن محمد الثقفي مستشارًا في رئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

-‏‫ تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائبًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائبًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعدًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

‏‫- تعيين المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائبًا لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديرًا لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة.