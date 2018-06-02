أوامر ملكية..إعفاء وزير العمل وتعيين أحمد الراجحي وزيرا

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز #الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.

كما تم إعفاء المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، عين الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، وعين الأستاذ محمد بن طويع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي قضى بإعفاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان مدير #جامعة_حفر_الباطن من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديراً للجامعة بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، عين الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لـ#ولي_العهد بالمرتبة الممتازة.

وعين الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الثقفي مستشارًا برئاسة #أمن_الدولة بالمرتبة الممتازة.

وفي ما يلي ما نصت عليه كافة الأوامر الملكية:

إنشاء وزارة باسم وزارة الثقافة.

- تعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام إلى (وزارة الإعلام).

- إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

‏‫- إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي.

- يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

- تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرًا للثقافة.

- تعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

- تعيين الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عضوًا في مجلس الشؤون الأمنية والسياسية.

- تعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية.

- إعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص من منصبه.

- تعيين عبدالله بن سالم المعطاني نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيسًا لمدينة الملك عبدالله للطاقة بمرتبة وزير.

- تعيين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.

- إعفاء المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه.

‏‫- تعيين الأستاذ محمد بن طويلع السلمي مساعدًا لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء الدكتور عبدالعزيز الصويان مدير جامعة حفر الباطن من منصبه.

- تعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

- تعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائبًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأستاذ أحمد بن محمد الثقفي مستشارًا في رئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

-‏‫ تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائبًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائبًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعدًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

‏‫- تعيين المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائبًا لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديرًا لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة.