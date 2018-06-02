السعودية: إنشاء وزارة للثقافة وفصلها عن الإعلام

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز السبت أمراً ملكياً بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعديل وزارة الثقافة والإعلام لتكون وزارة الإعلام.

كما عين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة.

وستسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز الهوية والمحافظة عليها، ويعتبر إنشاؤها جزءا من الإصلاح، وسيؤدي إلى نهوض الثقافة، ويكون قوة وحضوراً للمملكة عربياً ودولياً.

كما ستشكل عنصرا من عناصر رؤية 2030.

يذكر أن الثقافة تتكون من خمسة عناصر: الأدب، الفنون الجميلة من مرسم ونحت وما يتصل بذلك، المسرح، الموسيقى، السينما. وهي بمستوياتها المتعددة هوية وذاكرة وسجل للوطن.

إلى ذلك، ستسعى الوزارة إلى تعزيز القوة الناعمة للسعودية ونقلها لمرحلة جديدة تاريخية كما ستخلق فرصا جديدة وعصرية للعمل مع المتغيرات الكبيرة.