السعودية الأولى عربيا بعدد الهجمات السيبرانية

قالت نوف الراكان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إن #السعودية هي الأولى عربياً في عدد الهجمات السيبرانية الموجهة في 2018 ورقم 17 عالمياً.

أ. نوف الراكان؛ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: المملكة هي الأولى عربيًا في عدد الهجمات السيبرانية الموجهة في 2018 ورقم 17 عالميًا.#الخيمة_السيبرانية pic.twitter.com/71KtYYqmur — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) May 31, 2018

وأضافت أن أهمية إنشاء الاتحاد السعودي للأمن السيبراني تأتي لحاجة السعودية في بناء وتنمية كوادر بشرية لصد الهجمات السيبرانية الموجهة للمملكة، لافتة إلى أن الاتحاد هدفه اكتشاف المواهب وتطوير المهارات.

وأكدت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تحرص على دعم الشباب، لتحقيق #رؤية_السعودية_2030 الرؤية الطموحة التي تضع المملكة في مقدمة الدول العالمية في كافة المجالات.