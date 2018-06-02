الهيئة الملكية لتطوير مكة تعكس اهتماماً سعودياً بالحجاج

يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت، بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير #مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استكمالاً لاهتمام السعودية وحرصها الدائم على خدمة الإسلام والمسلمين من الحجاج والمعتمرين عبر رفع الطاقة الاستيعابية لوصول المسلمين إلى بيت الله الحرام وأداء مناسكهم.

ويمثل إنشاء الهيئة الملكية وترؤس #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلس إدارتها، رسالة واضحة وقوية لعزم السعودية في تطوير #العاصمة_المقدسة من خلال الاستقلالية التامة للهيئة مما يساعدها في الوصول لأهدافها دون الإثقال على وزارات الدولة ومؤسساتها، في نقلة تعتبر تاريخية وغير مسبوقة في الاهتمام بالمشاعر المقدسة.

كما يعتبر إنشاء الهيئة ومنحها جميع الصلاحيات اللازمة لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، دليلا قطعيا على إعطاء السعودية أهمية وأولوية قصوى للحرمين الشريفين عبر مشاريعها التطويرية واهتماماتها الحكومية.

وفي ذات الوقت، ستعمل الهيئة الملكية وفق هيكلة إدارية وقانونية، بحيث تصبح جهازا مركزيا لديه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف الموضوعة.