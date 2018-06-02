بالخرائط.. تعرف على المحميات الملكية في السعودية

أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً السبت بإنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، وتحدد المحميات الملكية، وإزالة أسوارها أو الحواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن.



ونظراً لأهمية تطوير المحميات الطبيعية، باعتبارها ثروة وطنية، بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية، وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها، وتنشيط السياحة البيئية، سيكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.



وصدر أمر بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:

1 - تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية ، وتسمى (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد).



2 - تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز ) .



3 - تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبدالله ) .



4- تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية ، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز).



5- تكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة ) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى ( محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز ).



6 - تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان).



و يُكون "مجلس المحميات الملكية " برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من: الأمير تركي بن محمد بن فهد، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، و معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.