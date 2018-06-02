تعرّف على وزير الثقافة السعودي الجديد

أصدر #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، يقضي بتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة في #السعودية.

ويشغل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعمل على وضع استراتيجية تطوير المحافظة وفق #رؤية_السعودية 2030، وعيّن فريق عمل رئيسياً للهيئة، كما قام بتطوير اتفاقيتي عمل مع حكومة #فرنسا ومعهد العالم العربي في باريس، وعمل على إطلاق برنامج الابتعاث لتأهيل أبناء وبنات المحافظة، كما طوّر شراكة مع كلية التصاميم في جامعة هارفارد لتحفيز الابتكار والنشر العلمي المختص بتطوير المحافظة.

وكان الوزير عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وشارك في تطوير استراتيجيات الارتقاء بقطاع الثقافة في المملكة، وإثراء المشهد الثقافي السعودي داخل المملكة وخارجها.

ويرأس الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود كذلك مجلس إدارة معهد مسك للفنون، وعمل مع فريق المعهد، تحت مظلة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، على تحقيق أهدافها لتمكين الدبلوماسية الثقافية الدولية والتبادل الفني.

كما أنه ترأس أيضاً إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق منذ إعادة هيكلتها والانتقال إلى النشاط الإعلامي والمعلوماتي الحديث، وقام ببناء الشراكات وتوقيع الاستحواذات مع عدد من المؤسسات الإقليمية والعالمية.

والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، كما حصل على العديد من الدورات الخارجية في عدد من المجالات.