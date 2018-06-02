من هو الدكتور بندر الرشيد سكرتير الأمير محمد بن سلمان؟

هذه هي السيرة الذاتية للدكتور بندر بن عبيد بن حمود #الرشيد الذي صدر السبت أمر ملكي بتعيينه سكرتيراً لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بالمرتبة الممتازة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

الاسم : بندر بن عبيد بن حمود الرشيد.

تاريخ الميلاد 1395هـ / 1975م.

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس في القانون ( قسم الأنظمة ) كلية العلوم الإدارية ( جامعة الملك سعود ) عام ( 1419 / 1998م ).

- ماجستير في القانون من جامعة كيس وسترن ريزرف ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ( 1423 / 2002 ).

- دكتوراه في القانون من جامعة بتسبرج ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان ( خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ) تحت إشراف البروفسور دوقلاس برناسون .

الخبرات الوظيفية :

- مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015 .

أبرز المهام :

1- دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها ، والتقارير السنوية والحسابات الختامية ، والاستراتيجيات ، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر ، وصياغة العديد من مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية .

2 - عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء وهي ، لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات1426 / 1427هـ ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية ( 1428هـ ) .

3 - أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية.

4 - رئيس اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز ، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية ، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير ، ومشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، ومشروع نظام الشركات .

5 - إعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء ( مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا ) ، وإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، تحث إشراف معالي رئيس هيئة الخبراء .

6 - تمثيل هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ظل نظام القضاء الجديد.

- مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

أبرز المهام :

1 - الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

2 - أمين اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

3 - أمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

4 - أمين اللجنة الإعلامية العليا .

5 - سكرتير لجنة طرح أرامكو وأمين لجنتها التحضيرية .

6 - أمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة ، وعضو لجنتها التحضيرية .

الخبرات والمشاركات المهنية الأخرى :

1 - مستشار متعاون - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( 1426 / 1427هـ ) .

2 - مستشار غير متفرغ - وزارة التجارة والصناعة ( 1429 - 1431هـ ).

3 - عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة .

4 - عضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

5 - الاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة ( الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية ) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة ( 2009م ) ، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى .

6 - عضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية .