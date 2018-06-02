من هو الراجحي وزير العمل السعودي الجديد؟

أصدر الملك سلمان السبت أمراً ملكياً بتعيين المهندس "أحمد بن سليمان الراجحي"، وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

ويعد الراجحي الوزير رقم 18 في تاريخ الوزارة، الذي يصل لـ 60 عاماً، شهدت خلالها تغييراً في مسمياتها عبر الدمج والفصل مع الشؤون الاجتماعية.

حصل الراجحي على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. وتلقى العديد من الدروس العملية والخبرات التجارية قبل أن يتنقل في العديد من المناصب الاقتصادية.

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ويأتي تعيين الراجحي وزيراً للعمل، مؤشرا لاهتمام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ونقل خبراته وتجاربه إلى العمل الحكومي تحقيقاً لرؤية 2030، والعمل على الاستفادة من القصص الناجحة لشباب الأعمال السعودي لتطوير العمل الحكومي، باعتبار الراجحي من جيل الشباب الذين يملكون خبرات تجارية ثرية ومتميزة.

في الوقت نفسه، يملك الراجحي رؤية متكاملة لتحقيق التوطين في وظائف القطاع الخاص، ما يتلاءم مع توجه الحكومة الهادف إلى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وله تجربة متنوعة وعريقة سواء في إدارة الأعمال التجارية عبر قطاعات الطاقة والمياه والمصارف، والعمل غير الربحي، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الغرف التجارية الصناعية، وهو ما يؤهله إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحكومة المتعلق بالشراكة مع القطاع العام.

ونتيجة لخبراته الواسعة، يستوعب الراجحي العديد من المشاكل التي يعاني منها سوق العمل السعودي بصورة عامة، ما سيساهم في سرعة حلها، ورفع مستوى مهارات السعوديين المتلائمة مع احتياجات سوق العمل.