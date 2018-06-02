هذه حفلات العيد في السعودية.. محمد عبده بالرياض

أنهت الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات استعداداتها لحفلات #عيد_الفطر تحت شعار "العيد في #السعودية" وتقام الحفلات الغنائية على مدار 7 ليال تقام في كل من #الرياض، و #الدمام ، و #جدة.

ويضرب السعوديون في أيام عيد الفطر المبارك هذا العام الموعد الأول مع الحفلات الغنائية في جدة، يوم الأحد 17 يونيو/حزيران الحالي، ويحيي هذه الليلة الفنان نبيل شعيل، والفنان ماجد المهندس، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو مدحت خميس، وذلك في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

الموعد الثاني للجماهير سيكون في العاصمة الرياض يوم الاثنين 18 يونيو، مع الحفل الغنائي الذي يحييه فنان العرب #محمد_عبده، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات، وذلك في مركز الملك فهد، فيما يقام في المنطقة الشرقية، وتحديدا مدينة الدمام، حفل غنائي يحييه الفنان #حسين_الجسمي والفنان وليد الشامي، بقيادة المايسترو وليد فايد، وذلك في الصالة الخضراء.

ويقام يوم الثلاثاء 19 يونيو، في الصالة المغلقة بملعب الجوهرة بجدة، حفل غنائي مخصص حضوره للسيدات، تحييه الفنانة #نوال_الكويتية، والفنانة داليا مبارك، وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

وفي اليوم التالي 20 يونيو يحيي الفنان عبد الله الرويشد والفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا كبيرا يقام في أرض المعارض بمدينة الدمام، ويقود الفرقة الموسيقية في الوصلتين الموسيقار أمير عبد المجيد، والموسيقار مدحت خميس، في حين تحيي الفنانة أصالة نصري، في اليوم نفسه، حفلا غنائيا مخصصا للسيدات في مركز الملك فهد بمدينة الرياض، ترافقها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

ويقام يوم الخميس 21 يونيو، حفل غنائي في مدينة الرياض، بمركز الملك فهد، يحييه الفنان رابح صقر، والفنان عبادي الجوهر، ترافقهما الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات والمايسترو أمير عبد المجيد.

وفي عروس البحر الأحمر، يطل الفنان راشد الماجد على جمهوره من خلال حفل غنائي، بالصالة المغلقة بملعب الجوهرة، وذلك يوم الجمعة 22 يونيو، ترافقه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتلتقي الفنانة نوال الكويتية، مع جمهورها ومحبيها، في حفل غنائي خُصص حضوره للسيدات، تحييه يوم السبت 23 يونيو، يقام في مركز الملك فهد، بالعاصمة الرياض، ترافقها الفرق الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.