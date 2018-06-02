السعودية: إقرار 9 موقوفين بالتواصل مع منظمات معادية

أعلنت النيابة العامة السعودية مساء السبت أن 9 موقوفين أقروا بالتواصل مع منظمات معادية. وأوضحت أن القضية تضم 17 موقوفاً، تم إخلاء سبيل 8 منهم لحين استكمال الإجراءات.

وأفادت النيابة في بيان صادر عنها أنه إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2/9/1439، بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم والعمل المنظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا قيامهم بالآتي:

- التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة

- تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا

- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج

وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (17 شخصاً)، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين، 5 نساء و3 رجال، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف 9 متهمين، 5 رجال و4 نساء، وذلك بعد توفر الأدلة الكافية واعترافاتهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم، وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والمادة 1/36 من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضية.