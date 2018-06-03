تشجيعاً للمنتخب.. ولي العهد السعودي في افتتاح المونديال

ينتظر المنتخب السعودي لكرة القدم في 14 يونيو، مواجهة مع نظيره الروسي، وتشجيعاً للأخضر، سيحضر ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان حفل افتتاح #مونديال_روسيا 2018

ويلتقي المنتخب السعودي مع روسيا، البلد المستضيف في افتتاح كأس العالم 2018، في 14 يونيو المقبل، ليكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى كلا من روسيا – السعودية – مصر – أوروغواي.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيخوض المباراة رقم 100 للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم عبر التاريخ، حين يواجه نظيره الروسي بافتتاح المونديال، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت أول مشاركة آسيوية في المونديال من نصيب منتخب إندونيسيا في نسخة عام 1938، حين كانت تسمى إندونيسيا حينها الهند الشرقية الهولندية.