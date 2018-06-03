في الحرم المكي.. مليون مصحف بـ 65 لغة بينهم "برايل"

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون مصحف، موزعة في دواليب المصاحف في المسجد الحرام، وتتضمن أكثر من (65) لغة من بينها لغة (برايل) للمكفوفين، الذي تتوفر منه 300 نسخة يتم توزيعها في دواليب مخصصة.

وبحسب "واس" فإن الرئاسة تقوم بإهداء (100.000) مصحف، و(269310) كتيبات في المناسك وأحكام الصيام والأذكار والدعاء، وما يختص بالمرأة من مسائل، كما استفاد (7034) زائراً من برنامج تصحيح التلاوة وحلقات الحفظ والمراجعة بقسميه للرجال والنساء.

كما توفر إدارة مقرأة الحرمين الإلكترونية (25) مقرئا للرجال، و(9) مقرئات للنساء، حيث استفاد منها في عام 1437هـ أكثر من (75.000) مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين في عام 1438هـ، أكثر من (92.000) مستفيد وبلغ عدد المستفيدين حتى النصف الأول من العام الجاري أكثر من (52.000) مستفيد.

يذكر أن عدد مستخدمي مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية ما يقارب (34.000)، مستخدم من 179 دولة من حول العالم، وتخرّج من المقرأة منذ نشأتها وحتى الآن أكثر من 230 طالباً وطالبة حول العالم، أجيز منهم 122 طالبا وطالبة وختم منهم 115 طالباً وطالبة، وتقدم المقرأة برامجها في: الإقراء والإجازة، الحفظ والمراجعة، تحسين التلاوة، القاعدة النورانية، متون التجويد والقراءات.