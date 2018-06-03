هذه طريقة تطييب الحرم المكي والكعبة على مدار الساعة

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوحدة الطيب والبخور، 60 مبخرة يومياً لتطييب وتبخير المسجد الحرام والكعبة المشرفة، إضافة إلى تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً وبأكثر من خمسة كلغ من دهن العود ويكون ذلك على مدار الساعة.

ويأتي ذلك من خلال الأعمال التي تقوم بها الرئاسة، لتؤكد العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيماً لبيت الله الحرام، واهتماماً بشؤون المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم، وليزهوا برائحة الطيب الزكية، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمعتمرين وقاصدي البقاع المقدسة، وفقاً لخطة الرئاسة التشغيلية الخاصة بشهر رمضان المبارك لهذا العام.