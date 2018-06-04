بالصور.. مروحيات الأمن "تُلازم" سماء الحرم المكي

واصل طيران الأمن طلعاته الجوية في سماء مكة المكرمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بهدف متابعة الوضع الأمني والحركة المرورية.

وبين قائد عام طيران الأمن العميد مهندس حسن آل بسام "أن أعمال خطة القيادة العامة لطيران الأمن لموسم رمضان الحالي تسير حسب ما هو محدد لها"، مؤكداً "تسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف بيت الله".

وأوضح آل بسام أنه تمت مراعاة التدرج في حالة الجاهزية التي تناسب شهر رمضان المبارك، بسبب زيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر من الشهر، بتكثيف التواجد في سماء العاصمة المقدسة، بطلعات جوية متواصلة، وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الواحدة.

وذكر أن طائرات الأمن تنفذ جميع المهمات الإنسانية والأمنية المختلفة، وتقدم الدعم اللوجيستي لكافة الأجهزة الحكومية، وذلك عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة أي طارئ والجاهزية التامة لمهام الإسعاف والإخلاء الطبي.