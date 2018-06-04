السعودية.. حرس الحدود يضبط نصف طن من الحشيش المخدر

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، خلال الفترة من 5 / 9 / 1439هـ وحتى 18 /9 / 1439هـ، من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 641 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 20 شخصاً، بينهم 9 أثيوبيين وصوماليان اثنان و9 يمنيين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، النقيب طلعت بن عابد الصخيري، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، في حين تمت إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد الصخيري أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.