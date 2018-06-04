كيف سيكون طقس السعودية هذا الصيف؟

التهبت أجواء السعودية بارتفاع درجات الحرارة، بحسب إشارة المختصين كونها فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف، والوصول تدريجياً للصيف الحقيقي في 22 يونيو القادم.

وأشار خبير الطقس حسن كراني في حديثه لـ"العربية.نت" أن التدرج في ارتفاع حرارة الأجواء الشديدة في السعودية، تتكرر بمحور بين الوسطى ويميل للمناطق الشرقية، ومتوقع حرارة عظمى ما بين 43 - 48 مئوية في الظل واحتمالية تخطيها الـ 50 مئوية على الشرق ولعدة مرات.

وأضاف كراني في حديثه: "أن المنخفضات الجوية تتمركز محاورها على المنطقة الوسطى والشرقية كمؤشر لبداية نشاط امتداد المنخفض الجوي الحراري (منخفض الهند الموسمي) بشكل ملموس، مع نهاية الـ72 الساعة القادمة، وامتداد محوره على المنطقة الشرقية والوسطى بصحبة كتلة حارة جداً، وبذلك نكون اقتربنا من منتصف الفترة الانتقالية المبكرة.

في الصعيد نفسه، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقرير المناخي لفصل صيف هذا العام 1439هـ، حيث تشير توقعات درجات الحرارة الفصلية بأن تكون احتمالية معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، وتزداد تلك الاحتمالية بنسبة عالية على الشمال من المملكة، وكذلك على شرق ووسط المملكة وأجزاء من الربع الخالي، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، وقد تصل درجة الحرارة العظمى إلى الخمسينات بالدرجة المئوية.

وتشير التوقعات إلى أن المنطقة الشرقية ستسجل بشكل عام أعلى درجة حرارة بالمملكة ومحافظة الأحساء بشكل خاص، وتأخذ معدلات الحرارة العظمى بالانخفاض تدريجياً، كلما اتجهنا من شرق المملكة إلى غربها، كذلك نحو المنطقة الشمالية وعلى الساحل الغربي بشكل متفاوت، بينما تسجل المرتفعات الجنوبية الغربية أقل معدلات درجات حرارة عظمى في المملكة.

وأشار التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها العظمى بفارق كبير أو موجات الحر، علماً بأن هذه الحالات يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

فيما توقع التقرير أن يتركز هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية والتي يتوقع أن تكون أعلى من معدلها، ونبه من وجود بعض حالات التطرف المناخي التي قد تهطل منها أمطار غزيرة علماً بأن هذه الحالات يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية).

وقد تضمن التقرير أيضاً الملامح التاريخية لدرجات الحرارة السطحية لفصل الصيف منذ عام 1985م وحتى 2016م، من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية لتلك الفترة، يتضح أن شهري يوليو وأغسطس هما الأكثر ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة، خاصة العظمى خلال أشهر فصل الصيف، كما أن معدلات درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية، تكون أعلى من تلك المناطق على الساحل الغربي.