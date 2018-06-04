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الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

المصدر: العربية.نت
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل مكة
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وصل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، إلى #مكة_المكرمة قادماً من #جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر #رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

الملك سلمان يصل مكة الملك سلمان يصل مكة

وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وأمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري، وعدد من المسؤولين.

كلمات دالّة

#رمضان, #جدة, #الملك سلمان, #مكة المكرمة

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