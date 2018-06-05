السعودية تنفي منع الفنانة لطيفة من القدوم لأداء العمرة

أكدت السفارة السعودية في تونس أن لا صحة لخبر منع الفنانة #لطيفة التونسية من القدوم للمملكة لأداء مناسك العمرة.

وكتبت السفارة في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر": "توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية بأن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة. فإن المذكورة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة".

وأضافت في تغريدة أخرى: "وإذ تؤكد السفارة بأن ما ادعته المواطنة التونسية لطيفة والمعروفة فنياً (لطيفة التونسية) غير صحيح إطلاقا وبإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت".