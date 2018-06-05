بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية، فائز السراج والوفد المرافق له. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي التقى في جدة أمس الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.