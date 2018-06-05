شاهد فرحة السعوديات باستخراج رخصة القيادة

لم يكن يوم أمس هادئاً في حياة عدد من السيدات السعوديات، خاصة ممن حصلن على رخصة القيادة. فقد تشارك عدد من السعوديات فرحتهن باستلام رخصة القيادة مع المتابعين لهن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستعرضن البطاقات التي انتشرت لاحقاً على نطاق واسع.

وكتبت ريمة جودت اليوم "كان يوماً استثنائياً لي، حصلتُ على رخصة القيادة في السعودية، وأخيراً تحقق الحلم".

بدورها قالت هنادي السنيد: "سعيدة جداً بالحصول على رخصة القيادة، بعد أقل من 20 يوماً يمكنني القيادة في بلدي والذهاب إلى عملي بنفسي. شكراً لقيادتنا العظيمة التي مكّنت وتمكّن المرأة باستمرار".

كما شاركت وفاء محمد متابعيها صورة رخصتها وكتبت بتغريدتها: "20 رمضان 1439 هذا اليوم يخلَّد في التاريخ. بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة استلمتُ رخصة القيادة وبانتظار اليوم التاريخي 10/10".

وغردت أحلام الثنيان، والتي تم تداول المقطع وهي تستلم رخصتها: "شكراً للملك سلمان الداعم الدائم لتمكين المرأة وشكراً لولي عهده الأمين. الحلم أصبح حقيقة".

وتفاعلت النساء مع هذا الحدث بشكل كبير، وأشدن بهذه الخطوة التي تعتبر بداية الانطلاقة الحقيقة، وتحقيق الحلم.

وكانت الإدارة العامة للمرور في السعودية قد بدأت أمس باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة بأخرى سعودية، وتسلمت أول مجموعة من السيدات الرخص.

وتم نشر مقطع للسيدات اللاتي حصلن على الرخصة، وهن يعبرن عن مشاعرهن وفرحتهن بعد اجتياز الاختبار وتسليمهن رخصهن.