قبل 20 يوما.. "المرور" تبدأ إصدار رخص القيادة للنساء

تسلمت مجموعة من السيدات السعوديات أمس الاثنين رخص القيادة، عبر استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة للمرور في السعودية لموعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بعد 20 يوما، أي في 24 يونيو/حزيران 2018.

وكانت إدارة المرور قد أعلنت سابقاً عن آلية استبدال الرخص الدولية بالرخص السعودية، حيث يتم التقديم عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" ليتم التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها، ويتم عليه إجراء اختبار عملي، وفي حالة الاجتياز يتم إصدار رخصة قيادة سعودية.

من جهة أخرى، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صور رخص القيادة للعديد من السيدات، وسط أجواء احتفالية.