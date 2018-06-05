ما هي شروط الحصول على رخصة قيادة للمرأة؟

كشفت الإدارة العامة للمرور في #السعودية، عن شروط استخراج رخصة القيادة للمرأة، استعدادًا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في 10 شوال القادم.

وتمثلت الشروط في إتمام سن الـ 18 عامًا للحصول على الرخصة الخاصة، وإتمام سن الـ 20 عامًا لرخص القيادة العامة، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري، والاختبار العملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

وأكدت المرور – بحسب حسابها الرسمي في #تويتر- أن الأمر الملكي كان واضحاً حول تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حد سواء، ولذا سيتعامل المرور وفق النظام دون استثناء.