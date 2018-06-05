محمد بن سلمان يبحث مع السراج تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في جدة الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها .

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب الليبي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.