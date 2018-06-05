مقيم عربي بجدة يضرب زوجته الحامل بنهار رمضان حتى الموت

تمكن مركز العمليات الأمنية الموحد في السعودية من ضبط قاتل زوجته، وهي مقيمة عربية في العقد الثاني من العمر، لقيت حتفها قبل مغرب الأحد، حين قام بضربها حتى الموت على مدار يومين متتاليين لشكه في سلوكها.

وأشار المركز، إلى أنه بعد تلقيه بلاغاً يفيد بمقتل امرأة بحي الجامعة جنوب #جدة، ليتم على الفور توجه دوريات الأمن لموقع الحادثة، وتحديد مواصفات الجاني، لتتولى الشعبة السرية بدوريات الأمن بجدة، مهمة الإيقاع به، والتي تمت بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، وتمكن رجال الأمن من رصده في داخل أزقة الحي الشعبي، وتم ضبطه وتسليمه لشرطة جدة.

وأكدت المصادر، أن الضحية تعرضت لنزيف حاد، لفظت على إثره أنفاسها الأخيرة، بسبب الضرب المبرح، حيث لم يفلح حملها في الأشهر الأخيرة، وصيحات طفليها من إنقاذها.