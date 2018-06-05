وزارة الحج: قطر لا تُمكّن مواطنيها من أداء العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صدر عنها الاثنين أن نحو سبعة ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم "تمكنوا من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان وفي أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة".

وقد سخرت لهم حكومة السعودية، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كافة الإمكانيات المادية، وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم، طيلة فترة تواجدهم، حسب ما جاء في بيان وزارة الحج والعمرة.

وتابع البيان: ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3

واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف البيان: ويكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ..

كما أكدت الوزارة أن "كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن".