السعودية تبرم 4 اتفاقيات دولية لإغاثة اليمن

وقَّع مركز #الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 اتفاقيات دولية لتقديم إعانات إنسانية لليمن، مع كل من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

على صعيد آخر، منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية وصول ناقلات تحمل مساعدات إغاثية دولية لقرى فقيرة في ريف العاصمة #صنعاء، بسبب رفض تلك القرى إرسال أبنائها للقتال معهم في جبهة الساحل الغربي اليمني.

وأكد سكان محليون، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن نقاطاً أمنية تابعة للحوثيين منعت دخول الناقلات المحملة بمساعدات غذائية دولية إلى المتضررين من الحرب والفقراء في مناطق مستهدفة بأطراف محافظة صنعاء والمديريات والقرى التابعة لها، وأبرزها خولان وأرحب وبعض مناطق سنحان (من قبائل طوق صنعاء).

وأوضحوا أن المسلحين #الحوثيين في النقاط الأمنية على مداخل تلك المديريات برروا ذلك بأن الأهالي رفضوا إرسال مقاتلين للانضمام إلى صفوفهم في جبهة الساحل الغربي.