السعودية.. هنا ستوقف النساء المخالفات لقوانين المرور

حدد مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، مكان توقيف النساء المرتكبات لمخالفات المرور.

ووجه المجلس في جلسة ترأسها الملك سلمان، بأن يتم إيقاف النساء اللواتي يرتكبن المخالفات المرورية الموجبة للإيقاف نظامياً، في "مؤسسة رعاية الفتيات" إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

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يذكر أن تلك المؤسسة هي مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات الإيواء والرعاية والتوجيه الاجتماعي.

وكانت وزارة العمل رفعت معاملة إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقرر المجلس الموافقة على إيقاف النساء اللواتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته - في مؤسسة رعاية الفتيات حتى تأمين المراكز البديلة".