صور تأسر القلب.. جبال النماص السعودية تعانق السحاب

تُلامِس السحابَ قممُ جبال محافظة النماص لتشكل - عبر كثافة غطائها النباتي الذي كسا المنطقة - مشهداً يأسر النفس، ويبعث فيها الهدوء.

"النماص"، هي محافظة #سعودية تقع في منطقة #عسير، على سلسلة جبال السروات، تمتاز بالطبيعة واعتدال المناخ صيفاً، وتكثر بها شلالات المياه والوديان والجبال الشاهقة، التي تتمازج مع حالة الخضرة الدائمة لجمال غاباتها، مما ينتج عنها صورة جمالية من بديع صنع الخالق.

النماص، من المدن الجاذبة للسياح خلال مواسم الصيف، التي لا تجاوز درجة حرارتها 25 درجة مئوية، إلا أنها تحتاج إلى مقومات خدمية تلبي احتياجات السائح والقاصد إليها، فهي مدينة واعدة بمستقبل سياحي ضخم، يواكب الخطط التنموية لرؤية 2030 .

والنماص، مجال خصب للسياحة الثقافية والعلمية، وللراغبين في الاستطلاع والتعرف على آثار المنطقة ودراستها، والتعرف على الثقافة العامة والتراث الاجتماعي، إضافة إلى توفر الغابات الطبيعية الكثيفة بالمنطقة ذات القيمة الجمالية.