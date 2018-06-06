باحث "مناخي" سعودي يكشف موعد عيد الفطر.. و"رمضان ناقص"

كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية، عن العدد المتبقي من شهر رمضان.

وبين أن "الشهر سيكون ناقصا.. ٢٩ يوما، في حين أن رؤية الهلال ممكنة - إن شاء الله – بشرط صفاء الأجواء في مكان الترائي، على أن تؤكد المحكمة العليا أو تنفي ذلك".

وقال الحصيني في تغريدة له عبر موقع تويتر، الثلاثاء، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان لعام 39هـ سيكون ناقصًا.. 29 يوما"، وسيكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 يونيو الجاري.

وأضاف أن رؤية الهلال ممكنة -إن شاء الله – بشرط صفاء الأجواء في مكان الترائي، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.