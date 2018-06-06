مجلس الوزراء السعودي يوافق على قوانين تنظم قيادة المرأة

وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على بعض القوانين لتنظيم قيادة المرأة للسيارات التي ستبدأ بعد نحو 20 يوماً.

ووجّه المجلس بأن يتم إيقاف النساء اللواتي يرتكبن المخالفات المرورية الموجبة للإيقاف نظاميا، في "مؤسسة رعاية الفتيات" إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

وقد ترأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.

وحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس": "بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته - في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن".