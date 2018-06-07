السعودية.. لائحة تهم "جواسيس إيران" المحكومين بالإعدام

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في #السعودية أحكاماً ابتدائية بإعدام أربعة أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع طهران والتدرب نظريا وعمليا في معسكرات الحرس الثوري في إيران.

ووجهت إلى المحكومين بالإعدام تهم تكوين خلية سرية إرهابية - وفق وصف المحكمة - للتخابر مع #إيران والتدرب نظريا وعمليا في معسكرات الحرس الثوري.

كما وجهت إليهم تهم التدريب في إيران باستخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع وكيفية التخفي لتضليل الأمن.

وكذلك استقطاب المتدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحد المحكومين لإلحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم.

وخطط الأربعة المحكومون بالإعدام لتكوين خلايا في الداخل بعد تدريبها على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها.

كما شرعوا في تصنيع العبوات الناسفة للقيام بتفجيرات داخل السعودية والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات.

تم الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بإعدامهم وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور وسحب ترخيصه.