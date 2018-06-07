بالفيديو.. هنا حطَم سائق "شيول" عشرات السيارات

في حادث غريب شهدته #مكة، الأربعاء، أقدم سائق باكستاني على تحطيم عشرات السيارات أثناء قيادته "جرافة" أو "شيول" بطريقة مجنونة.

وتمكنت #شرطة_مكة من القبض على المقيم الباكستاني بالقوة لقيامه بسرقة #شيول وصدم ما يقارب 23 سيارة، وتمت إحالة القضية إلى #النيابة_العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن دوريات الأمن باشرت بلاغاً ظهر الأربعاء الموافق 22/9/1439هـ عن قيام مقيم باكستاني الجنسية بسرقة شيول من داخل موقف مخصص للمعدات الثقيلة بحي الشوقية بمكة المكرمة، واستخدامه في صدم سيارات متوقفة على جانب الطريق وعمود إنارة وجزء من سور إحدى العمائر.

وأوضح أنه تمت السيطرة عليه بالقوة الجبرية بعد رفضه الاستجابة لنداءات رجال الأمن للتوقف، ما نتج عنه تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى والقبض عليه ونقله للمستشفى.

إلى ذلك، أكد المتحدث الإعلامي أن حوادث الصدم التي ارتكبها أسفرت عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات بسيطة، وتضرر ٢٣ سيارة، وجارٍ استكمال إجراءات الضبط الجنائي والاستدلال، ثم إحالة القضية للنيابة العامة.