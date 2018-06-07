قطار الحرمين ينهي 4 رحلات بين مكة والمدينة

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أنها استضافت أكثر من 800 مسافر تنقلوا بين المدينتين المقدستين في أربع رحلات، بواقع رحلتين من مكة المكرمة، ورحلتين من المدينة المنورة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور، رميح بن محمد الرميح، أن الإقبال الكبير من المواطنين والمعتمرين القاصدين المدينتين المقدستين محل تقدير واعتزاز من جميع العاملين في مشروع قطار الحرمين السريع، مبيناً أن مدة الرحلة في هذه المرحلة التجريبية أطول من المستهدف لها وهي 2:30 ساعة مع التوقف في المحطات الوسطية، وساعتان فقط في الرحلات المباشرة بين المدينتين المقدستين، بالتزامن مع استكمال جاهزية المحطات وتوفير كافة الخدمات فيها.

وأوضح أن أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين انطلقت بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي يوم 1 يونيو 2018م من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مفيداً أنه تم الاتفاق مع التحالف الإسباني المشغل لقطار الحرمين على إطلاق هذه الرحلات المجانية في نهاية كل أسبوع حتى بدء التشغيل التجاري والمستهدف أن يكون في شهر سبتمبر.

ورفع الدكتور رميح الرميح الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مؤكداً دور الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه، والمتابعة الدائمة من قيادتنا الحكيمة التي حفّزت كل منتمٍ للمشروع على بذل الجهود الكفيلة بتقديمه للحاج والمعتمر، مُجسدًا للغاية الاستراتيجية منه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح مدير عام المشروع المهندس "محمد فدا" أن إدارة المشروع استقبلت حشوداً غفيرة من الراغبين في السفر عبر قطار الحرمين، حيث خصص قطار الحرمين منافذ لتسجيل الضيوف الراغبين في تجربة الرحلة بين المدينتين المقدستين بالمجان، بدءاً من المدينة المنورة، وأُتيحت التذاكر في المدينة المنورة عبر جناح أُعدّ خصيصاً في (النور مول) واستقبل الزوار بدءاً من يوم الأربعاء 14 رمضان.

وأضاف فدا أن قطار الحرمين أعلن من المركز الإعلامي للمشروع وعبر حسابه الرسمي Haramainrailway@ في تويتر، ومختلف وسائل الإعلام، عن المواقع المخصصة في مكة المكرمة وجدة، حيث أطلق قطار الحرمين منفذاً لتوزيع التذاكر في مكة مول بمكة.

وتابع قائلاً "كما أطلق منفذاً في جدة بالياسمين مول، وتستقبل الأجنحة الزوار من 9:30 مساء وحتى 1:30 صباحاً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مجدداً التأكيد على أن هذه الرحلات مخصصة للمواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة من الجنسين، وتستقبل الضيوف بدون أمتعة، وتغادر في الاتجاهين عند 8:15 صباحاً و2:15 ظهراً.

وبين أن مشروع قطار الحرمين السريع يعد أضخم مشروع نقل سككي في المنطقة، موضحاً أنه قطار كهربائي تصل سرعته الـ300 كلم في الساعة، ويمر بخمس محطات على امتداد 450 كلم في كلٍّ من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة جدة. ويبلغ عدد القطارات فيه 35 قطاراً، وكل قطار مكون من 13 عربة، ويستوعب كل قطار 417 راكباً في الرحلة الواحدة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 60 مليون راكب في السنة.