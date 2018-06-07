مدينة عربية الأعلى حرارة بالعالم.. والسر بطباخ التمور

سجلت "الأحساء" شرق السعودية، الأربعاء، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم. واعتبر مختصون أن تلك الحرارة تساعد على نضوج ثمار أكثر من ٣ ملايين نخلة تحتضنها #الأحساء في مراحل تكوينها للتمور، ويطلق مزارعو الأحساء على هذه الفترة الحارة جداً موسم " #طباخ_التمر " في الوقت التي تشهد فيه أسواقها خلال رمضان بواكير منتوج الرطب.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، وحيد سعودي، أن محافظة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة على وجه الكرة الأرضية، وهي 48.4 درجة مئوية في الظل. وقالت الهيئة في تغريدة على تويتر: "إن التوقعات تشير إلى احتمال وصول درجات الحرارة إلى 50 مئوية خلال هذا الصيف في المنطقة الشرقية".

"مربعانية القيظ"

من جانبه، أوضح الدكتور خالد الزعاق لـ"العربية.نت": أن هذا الأسبوع هو أول مربعانية القيظ، وهو الموسم الذي تبدأ فيه الدرجات الأربعينية بالتدريج لمدة أربعين يوماً، وفي نهايتها تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية، بما يسمى جمرة القيظ، وموعدها شهر ذو القعدة أي أن أحر شهور السنة، ‏وهذا الموسم هو بداية الحر الفعلي، والأحساء تشهد هذه الحرارة العظمى بداية لموسم صباغ اللون وطباخ التمر".