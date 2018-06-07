 السعودية.. الإعدام لـ4 إرهابيين كونوا خلية لصالح إيران

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بإعدام 4 أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع #إيران والتدرب نظرياً وعملياً في معسكرات #الحرس_الثوري على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع، وكيفية التخفي لتضليل الجهات الأمنية حتى لا ينكشف أمرهم، وأيضا استقطاب المتدربين، وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحدهم من أجل إلحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم.

وكذلك التخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم بتصنيع المتفجرات، والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة العربية #السعودية، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات.

وقد صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيرا، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور، وسحب الترخيص.