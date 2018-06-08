الدفاع الجوي يرصد صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران

رصدت الدفاعات الجوية السعودية مساء الجمعة صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران، فشل الأول بالوصول لهدفه وسقط في الأراضي اليمنية، بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أنه "وفي تمام الساعة السادسة وستة وأربعين دقيقة (18:46) من مساء (الجمعة) رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، وسقط الأول داخل الأراضي اليمنية، بينما سقط الصاروخ الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان".

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (نجران) وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وأوضح المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي". وشدد على أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".