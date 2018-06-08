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الكرملين: ولي العهد السعودي إلى روسيا الأسبوع المقبل

المصدر: دبي ـ العربية.نت
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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الكرملين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.

وينتظر المنتخب السعودي لكرة القدم في 14 يونيو، مواجهة مع نظيره الروسي، وتشجيعاً للأخضر، سيحضر ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفل افتتاح #مونديال_روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب السعودي مع روسيا، البلد المستضيف في افتتاح كأس العالم 2018، في 14 يونيو الجاري، ليكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى كلاً من روسيا والسعودية ومصر وأوروغواي.

ولم تذكر الوكالة الروسية، التي نسبت خبرها لديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، مزيداً من التفاصيل.

كلمات دالّة

#محمد بن سلمان, #مونديال روسيا

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