التحالف: استشهاد 3 مدنيين في جازان بمقذوف حوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، استشهاد 3 مدنيين في #جازان بمقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة ( 14:55) من ظهر اليوم، أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية عن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف" نتج عنه استشهاد 3 مدنيين في منطقة جازان.

وقال العقيد المالكي إن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، مضيفاً أن "هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين".

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستضرب بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة".