السعودية.. استمرار إصدار رخص القيادة للنساء حتى الخميس

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواصلة مراكز المرور ومدارس تعليم القيادة أعمالها في إصدار رخص القيادة للنساء المتقدمات حتى الخميس المقبل.

وأشار المرور إلى أن إصدار رخص القيادة للنساء يشمل طلب الحصول عليها أو استبدال الرخص الأجنبية المعتمدة.

كما نشر حساب المرور السعودي بـموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يوثّق مشاهد من إصدار المئات من رخص القيادة للنساء في مدن عدة بالمملكة، إضافة إلى الخطوات التي تمر بها المُتقدمة بداية من الدروس النظرية ومروراً بالمحاكاة والقيادة، انتهاءً بالحصول على الرخصة.

وأظهر الفيديو إقبالاً كبيراً من النساء للحصول على دورات ورخص القيادة من المدرسة السعودية للقيادة بجامعة الأميرة نورة بالرياض، ومدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومدرسة شرق لتعليم قيادة المركبات بجامعة الإمام عبدالرحمن الدمام، ومدرسة تبوك لتعليم قيادات المركبات بجامعة تبوك.