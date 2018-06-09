وفاة شخص قفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف

توفي أحد زوار بيت الله الحرام مساء الجمعة في مكة المكرمة إثر قفزه من سطح المسجد الحرام.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة 09:20 من مساء الجمعة "باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ما نتج عنه وفاته فور سقوطه".

وقد تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وجار استكمال إجراءات الاستدلال والتعرف على هويته، والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.