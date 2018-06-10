خالد بن سلمان: للسعودية رؤية 2030.. ولإيران "رؤية 1979"

اعتبر سفير السعودية في الولايات المتحدة #الأمير_خالد_بن_سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تعمل على تطبيق "رؤية 2030" بينما تعتمد إيران "رؤية 1979".

جاء كلام الأمير خالد بن سلمان خلال مؤتمر في ولاية "يوتا" ينظمه السياسي الجمهوري ميت رومني سنوياً. وقد شاركه المنصة في إحدى جلسات المؤتمر رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "هذا التصادم في الرؤى هو ما يسبب مشاكل مع إيران. نحن لدينا رؤية 2030. هم لديهم رؤية 1979. نحن نريد أن نمضي بالمنطقة قدماً. هم يريدون أن تتراجع المنطقة إلى الوراء".

وأكد السفير السعودي أنه، ولتطبيق أهداف #رؤية_2030، تحتاج المنطقة للاستقرار، مضيفاً: "في المملكة العربية السعودية، سياستنا الخارجية تخدم سياستنا الداخلية، والتي تتبلور في رؤية 2030".

وتوقع السفير أن يعود أغلبية الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج إلى المملكة ليساهموا في نمو البلد واقتصاده، قائلاً:" 99% تقريباً من الطلاب السعوديين المتخرجين الذين درسوا في الخارج يعودون إلى #السعودية. السعوديون لا يحبون بلدهم لأنه متطور، بل يطورون بلدهم لأنهم يحبونه".

وتطرق الأمير خالد بن سلمان في الجلسة لعدة مواضيع أخرى، منها وضع المرأة والاقتصاد.

وفي هذا السياق ذكّر بأن "مديرة البورصة لدينا امرأة، وقد تم تعيينها العام الماضي. وأنا سعيد لمعرفة أن بورصة نيويورك عينت للتو وللمرة الأولى في تاريخها امرأة في هذا المنصب. هذا الأمر تطلب 223 عاماً. نحن الأمر تطلب عندنا 34 عاماً، ونحن نبلغ من العمر 86 سنة فقط".

كما تحدث السفير عن العلاقات التاريخية بين أميركا والسعودية، وأكد أنه "فخور لأنه تدرب وحارب إلى جانب أميركيين" وهو الآن فخور بتمثيله المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ويساند العلاقات القوية بين الدولتين.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان تم تعيينه في 2017 سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة. وهو قائد مقاتلات من طراز "اف 15" تخرج من قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسيبي، وقد شارك في عمليات التحالف الدولي ضد داعش في 2014.