قرية سعودية يعشق أهلها الزراعة بين سفوح الجبال

قرية في جنوب غربي #السعودية، جمعت بين الجبل والزراعة، وتمسك أهلها بالعادات والتقاليد القديمة المتوارثة، عاكسين صوراً ومشاهد يومية من حياة الفلاح الريفي الجميل.

"قرية آل عبيد"، التابعة لمركز بللسمر شمال مدينة أبها في #عسير، من القرى التي لا يزال أهلها يهتمون بأعمالهم الزراعية وحياة الكد والعطاء.

مشاهد المدرجات الزراعية بين سفوح الجبال، لوحات فنية وجمالية ترسمها الطبيعة عبر اصطفافها وتناسقها البديع.

المصور الضوئي "رشود الحارثي" وثَّق لـ "العربيه.نت" صوراً جوية لقرية آل عبيد وهي تكتسي بالخضرة وجمال الطبيعة.